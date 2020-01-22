شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. سامح عاشور يعقد لقاء مفتوحا مع محامى إمبابة لعرض أخر المستجدات النقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد سامح عاشور، نقيب المحامين، غدا الخميس، لقاء مفتوح مع محامي إمبابة، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بمركز شباب منشأة القناطر، يأتي اللقاء، تلبية لدعوة محامي إمبابة، حيث التقى "عاشور"، في وقت سابق بعدد منهم في مكتبه، ووجهوا له خلال اللقاء دعوة بعقد لقاء مفتوح معهم.

ويهدف اللقاء، إلى الرد على جميع تساؤلات المحامين، واستعراض النقيب العام لأخر المستجدات النقابية.

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وكانت قاعة المؤتمرات الدولية بكورنيش النيل بوسط مدينة الأقصر، شهدت لقاء بين النقيب العام للمحامين سامح عاشور ورئيس اتحاد المحامين العرب، بعدد من قيادات نقابة محامين الأقصر بقيادة الدوشى شاكر أبو دوح نقيب محامين الأقصر، وعدد من كبار وشباب المحامين بمحافظة الأقصر، وذلك لعرض آخر مستجدات العمل عليهم، ومناقشة بعض مطالبهم واحتياجاتهم خلال الفترة المقبلة من النقابة العامة.

وكان صرح سامح عاشور نقيب المحامين، بأن النقابة واجهت خلال السنوات الماضية عدوين كان كفيلين بالقضاء عليها، يتمثلان فى غير المشتغلين وخريجى التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، مضيفا أن موارد النقابة الأساسية تتمثل فى أتعاب ودمغة المحاماة ورسوم التصديق على العقود يؤديها المحامى المشتغل، وأن النقابة كانت مهددة بالإفلاس فى عام 2011 نظرا لمقاسمة لغير المشتغلين للمحامين فى مواردهم المالية.