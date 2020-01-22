شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو العينين يلتقى أهالى المنيب بالجيزة فى جولة انتخابية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبال أهالى المنيب رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، والمرشح عن الحزب في الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة.

وحمل الأهالى أعلام مصر تعبيرًا عن فرحتهم باستقبال أبو العينين وخوضه الانتخابات مرشحا لهم، مرددين هتافات: "القــرار مــش قــرارك.. أهالــي الجيــزة هاتختـارك".

وأكد أبو العينين أنه يعتز بثقة أهالي الجيزة الغالية، وأن تمثيلهم في مجلس النواب هو تشريف وتكليف وأمانة ومسئولية، أنه لن يدخر جهدًا من أجل أن يحقق طلباتهم ويلبى طموحاتهم.

وحرص أبو العينين على تبادل التحية والسلام مع الجميع الذين استقبلوه، فيما تزينت الشوارع باللافتات المؤيدة من كبار العائلات َوالأهالي بالمنيب.

يذكر أن محمد أبو العينين كان نائبًا للجيزة طوال 4 دورات حصل فيها على أعلى نسبة تأييد على مستوى الجمهورية بلغت فى انتخابات عامى 2005 و 2010- 88% و95% على التوالى، وترأس لجنتي الصناعة والإسكان بالبرلمان، كما انتخب بالإجماع رئيسًا للبرلمان الأورومتوسطي عام 2010 وحاليًا رئيسه الشرفى.

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