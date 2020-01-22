شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. طارق شوقى يعرض استراتيجية تطوير التعليم الفنى على "صناعة البرلمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، جلسة استماع صباح يوم الاثنين المقبل، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لعرض خطة واستراتيجية تطوير التعليم الفنى بمراحله المختلفة الأساسي والجامعى وما قبل الجامعى، لضمان نظام جودة للخريج طبقا للمواصفات العالمية، تمكنه من المنافسة فى سوق العمل الصناعى الداخلى والخارجى، وتحسين إنتاجية الصناعة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.

كما تعقد اللجنة اجتماعا يوم الأحد المقبل، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لعرض خطة واستراتيجية الوزارة حول تطوير شركتى النصر لصناعة السيارات والهندسية لصناعة السيارات، وذلك لإعادة نشاط تصنيع السيارات فى مصر، لا سيما أن مصر كانت رائدة فى هذه الصناعة منذ السبعينات فى القرن العشرين ولديها بنية أساسية قوية وجاهزة للتصنيع.

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وتعقد اللجنة اجتماعين آخرين يوم الثلاثاء، الأول لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول، بشأن إغراق الأسواق المحلية بالخشب الحبيبى المستورد، وخاصة من دولتى الصين وتركيا، ما يهدد بإغلاق مصنعى الخشب الحبيبى فى إدفو ونجع حمادى بسبب تكدس المخازن والممرات بكمية كبيرة من الأخشاب نتيجة لعدم القدرة على تسويقها فى السوق المحلية.

ويناقش الاجتماع نفسه طلب الإحاطة المقدم من النائبة ايفلين متى بطرس، بشأن عدم تشغيل مدينة الأثاث بمدينة دمياط، والتى تضم عددا كبيرا من المصانع والورش الصغيرة والمتوسطة والمراكز التكنولوجية، إلى جانب طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة صقر، بشأن ما تعلنيه صناعة الأثاث بمدينة دمياط من ركود أودى بتلك الصناعة بسبب عدم فتح آفاق تسويقية داخلية وخارجية، والمغالاة في أسعار المعارض لصناع وتجار المحافظة.

وتناقش اللجنة فى الاجتماع الثانى يوم الثلاثاء، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن تدهور وسوء حالة مصنع الغزل والنسيج بالمحمودية محافظة البحيرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجى بشأن عدم الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 1.8 مليون متر مربع بمنطقة كفر العلو بحلوان المخصصة لإنشاء منطقة صناعية.