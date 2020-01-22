الصحة العالمية تؤجل إعلان حالة الطوارئ بشأن فيروس كورونا الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، تأجيل إعلان حالة الطوارئ الصحية، بشأن فيروس ووهان "كورونا الجديد" مؤكدة استمرار انعقاد لجنتها المعنية بالفيروس حتى الخميس المقبل، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

وأكدت المنظمة، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الأربعاء، أن التدابير التي تتبعها الصين، تحد من انتشار الفيروس.

وتضاعفت حصيلة الوفيات، بسبب فيروس كورونا الجديد، اليوم الأربعاء، إلى 17 شخصًا في الصين.

جاء ذلك وفقا لما أكدته اليوم الأربعاء حكومة إقليم هوبي المتضررة بقوة من الفيروس.

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وكانت بيانات صادرة في وقت سابق أشارت إلى أن عدد الوفيات تسع فقط.

من جانبها، أعلنت السلطات الصينية، مساء اليوم الأربعاء، فرض الحجر الصحي على إقليم ووهان، بعد تفشي فيروس كورونا الجديد داخل الإقليم، إذ قتل ما يقرب من 17 شخصًا، وأصيب أكثر من 10 آلاف أخرين، حسبما ذكرت "ديلي ميل" البريطانية.

وتسعى السلطات الصينية، من الحجر الصحي على إقليم ووهان، لوقف انتشار الفيروس القاتل.

وأكدت الصين، أنها لن تسمح بالدخول أو المغادرة من ووهان، التي يسكنها 11 مليون نسمة، بداية من صباح الخميس في ظل إنطلاق أحد أكثر مواسم السفر ازدحامًا في البلاد، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة القمرية أو ما تعرف برأس السنة الصينية.

وجاء الإعلان عن الحجر الصحي في الإقليم، بعد تحذيرات مسؤوليين صينيين من أن الفيروس المتحول قد يتغير ويصبح صعب السيطرة عليه.