الصين تفرض الحجر الصحي على "ووهان" موطن الفيروس القاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صفوت
أعلنت السلطات الصينية، مساء اليوم الأربعاء، فرض الحجر الصحي على إقليم ووهان، بعد تفشي فيروس كورونا الجديد داخل الإقليم، إذ قتل ما يقرب من 17 شخصًا، وأصيب أكثر من 10 آلاف أخرين، حسبما ذكرت "ديلي ميل" البريطانية.
وتسعى السلطات الصينية، من الحجر الصحي على إقليم ووهان، لوقف انتشار الفيروس القاتل.
وأكدت الصين، أنها لن تسمح بالدخول أو المغادرة من ووهان، التي يسكنها 11 مليون نسمة، بداية من صباح الخميس في ظل إنطلاق أحد أكثر مواسم السفر ازدحامًا في البلاد، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة القمرية أو ما تعرف برأس السنة الصينية.
وجاء الإعلان عن الحجر الصحي في الإقليم، بعد تحذيرات مسؤوليين صينيين من أن الفيروس المتحول قد يتغير ويصبح صعب السيطرة عليه.
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