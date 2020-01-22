محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
نجح فريق طبي في مركز قلين بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، في استئصال ورم كبير الحجم، من مبيض سيدة.
وكانت سيدة في العقد الخامس من عمرها، توجهت للفحص الطبي، تعاني من آلام شديدة بمنطقة البطن وأسفل الظهر، وبعد إجراء الأشعة، تبين وجود ورم كبير الحجم في مبيض السيدة، ويستلزم التدخل الجراحي لاستئصاله، وبعد إجراء الجراحة في مدة زمنية استغرقت حوالي الساعتين ونصف، تبين أن وزن الورم يبلغ 15 كيلو جرامًا.
يُشار إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى جراحة استئصال الورم، ضم كلًا من الدكتور محمد بسيوني الحسيني، استشاري جراحة الأورام، والدكتور عاصم عزب، استشاري التخدير، وطاقم تمريض بالمركز الجراحي بمركز قلين.
كانت هذه تفاصيل خبر استئصال ورم 15 كيلو من مبيض سيدة بكفر الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.