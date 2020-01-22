استئصال ورم 15 كيلو من مبيض سيدة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

نجح فريق طبي في مركز قلين بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، في استئصال ورم كبير الحجم، من مبيض سيدة.

وكانت سيدة في العقد الخامس من عمرها، توجهت للفحص الطبي، تعاني من آلام شديدة بمنطقة البطن وأسفل الظهر، وبعد إجراء الأشعة، تبين وجود ورم كبير الحجم في مبيض السيدة، ويستلزم التدخل الجراحي لاستئصاله، وبعد إجراء الجراحة في مدة زمنية استغرقت حوالي الساعتين ونصف، تبين أن وزن الورم يبلغ 15 كيلو جرامًا.

يُشار إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى جراحة استئصال الورم، ضم كلًا من الدكتور محمد بسيوني الحسيني، استشاري جراحة الأورام، والدكتور عاصم عزب، استشاري التخدير، وطاقم تمريض بالمركز الجراحي بمركز قلين.