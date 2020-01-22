ترامب: على طالبان الكف عن العنف لنجاح مفاوضات أفغانستان

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ضرورة أن تخفض طالبان مستوى العنف في أفغانستان، لأن ذلك سيؤثر إيجابا على عملية التفاوض وحل الأزمة هناك وفقا لموقع روسيا اليوم .
وجاء في بيان للبيت الأبيض أن "الرئيس ترامب أكد في لقاء مع نظيره الأفغاني أشرف غني في دافوس، علىالحاجة لتخفيض كبير ودائم في العنف من طالبان، الأمر الذي سيسهم في مفاوضات بناءة حول مستقبل أفغانستان.
وخريف 2018، بدأت الولايات المتحدة محادثات سلام مع ممثلي حركة طالبان، بهدف إنهاء العنف هناك، ليتسنى سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.
ولم تشارك حكومة كابل في هذه المفاوضات التي تجرى بين الحين والآخر في مدينة الدوحة، حيث يتم كل مرة إطلاع كابل على ما تحققه هذه الجلسة أو تلك من المفاوضات.
وبعد تسع جولات من الاجتماعات، أكد المبعوث الخاص الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد في سبتمبر الماضي أنه تم التوصل مع طالبان إلى اتفاق سلام أساسي، يتضمن سحب أكثر من 5 آلاف عسكري أمريكي.
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