اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بعض أسلافه في رئاسة البلاد، لو واجهوا خصومهم في الكونغرس من الحزب الديمقراطي، "لاضطروا للاستقالة في اليوم الأول من عملهم وفقا لموفق روسيا اليوم.
وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي في دافوس الأربعاء: "إذا كان ما فعلته يعتبر حقا سببا فعليا للعزل، لاضطر (الرئيسانالأسبقان) ليندون جونسون، وجون كينيدي في حالات مشابهة للرحيل في اليوم الأول من تسلم مهامهما.
وجدد الرئيس الأمريكي التأكيد على أنه لم يرتكب أي انتهاكات خلال المحادثة الهاتفية في الصيف الماضي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قائلا: "لقد كانت
وأضاف ترامب أن "أفضل المحامين" الذين درسوا القضية يتفقون مع وجهة نظره.
وكان مجلس الشيوخ في الكونغرس قد وافق في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء، على القواعد الضابطة لمحاكمة الرئيس ترامب.
وصوت المجلس بتأييد من جميع الأعضاء الجمهوريين بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 بما يخدم إقرار خطة المحاكمة التي تسمح بمرافعات أعضاء مجلس النواب في وقت لاحق اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لم أرتكب أي انتهاكات خلال محادثتي الرئيس الأوكراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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