انطلقت أعمال دورة 2020 لمؤتمر نزع السلاح في قصر الأمم المتحدة بجنيف، برئاسة صبري بوقادوم، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، وممثل بلاده لدى مكتب الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية.
ودعا بوقادوم، أعضاء المؤتمر إلى الاستلهام بمبادئ الأمم المتحدة من أجل تعبئة إرادتهم السياسية اللازمة لبعث هذهالهيئة.
وذكّر بموقف الجزائر وجهودها المعترف بها في هذا المجال وبإسهاماتها الهامة التي قدمتها في مجال نزع السلاح وبشكل خاص نزع السلاح النووي.
كما دعا لإضفاء ديناميكية جديدة على أعمال الهيئة بما يمكنها من استئناف دورهاباعتبارها هيئة متعددة الأطراف والوحيدة المؤهلة للتفاوض في مجال نزع السلاح.
وأضاف أن الرئاسة الجزائرية ستعمل جاهدة على إرساء مناخ تسوده الثقة والهدوء الضروريان لضمان السير الحسن لأشغال المؤتمر، وشجع الوفود على تقبل الاختلافات وتغليب المصلحة الجماعية خدمة للأمن الشامل.
ووفقا لمبدأ التناوب ستتولى رئاسة هذه الهيئة على التوالي كل من الجزائر والأرجنتين وأستراليا والنمسا و بنغلاديش وبيلاروسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح في سويسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.