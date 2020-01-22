نقل عمر البشير إلى مشفى السلاح الطبي بأم درمان

أفادت قناة روسيا اليوم في السودان، أن الرئيس المخلوع عمر البشير نقل إلى مستشفى السلاح الطبي في أم درمان عقب إصابته بوعكة صحية استدعت نقله إلى المشفى.
يذكر أن طبيبا سودانيا كشف في أكتوبر الماضي، أن"البشير، بات مهددا بفقدان البصر، بحسب الفحوصات التي أجراها مؤخرا بمستشفى العيون، بتوصية طبية من سجن كوبر الذي يقبع فيه منذ أشهر".
وأفاد الطبيب الذي لم يكشف عناسمه لصحيفة "الصيحة" السودانية، بأن "البشير يرتدي نظارة طبية منذ سنوات، وأن حرارة السجن أدت إلى إصابته بحالة التهابية في عينيه".
وكانت تلك المرة الثانية التي يخضع فيها الرئيس السابق لمراجعة طبية خارج سجن كوبر منذ اعتقاله، حيث كانت الزيارة الأولى إلى مستشفى علياء الطبي بأم درمان.
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