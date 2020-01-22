الصين تعلن ارتفاع ضحايا الفيروس الجديد إلى 17 قتيلاً

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات الناتجة من فيروس كورنا المستجد في الصين إلى 17 شخصاً.

كما ارتفع عدد المصابين إلى 444 شخصاً في مقاطعة "هوبي" وسط الصين حيث تقع مدينة "ووهان" التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى، كما أعلن مسؤولون في المقاطعة في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون.

كانت حصيلة سابقة أوردتها السلطات، في وقت سابق اليوم، أشارت إلى مقتل 9 أشخاص جراء المرض.

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