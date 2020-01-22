عباس: إسرائيل مسؤولة عن انسداد عملية السلام

حمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، إسرائيل مسؤولية انسداد العملية السياسية جراء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة برعاية دولية.

وأشار عباس، لدى استقباله في رام الله الحاكم العام لأستراليا الجنرال ديفيد هيرلي، إلى مواصلة إسرائيل للنشاطات الاستيطانية والاستيلاء على الأرض الفلسطينية، والسعي لتغيير طابع مدينة القدس "ما يقوض بشكل فعلي حل الدولتين المدعوم من قبل المجتمع الدولي".

وجدد عباس التأكيد على الموقف الرسمي الفلسطيني الرافض لأي محاولات لحل القضية الفلسطينية بعيداً عن قرارات الشرعية الدولية.

وقال إن "القرارات، التي اتخذتها الإدارة الأميركية تتطلب وجود آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية أية مفاوضات مقبلة تنهي الاحتلال الإسرائيلي".

كما أكد ضرورة "تدخل المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية داخل مدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لنتمكن من إجرائها في أقرب فرصة ممكنة".

ونقلت الوكالة الفلسطينية للأنباء (وفا) عن الحاكم العام لأستراليا دعم بلاده لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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