كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يسخر من هجمات إيران ضد قوات أمريكا بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مجددا من الهجمات الإيرانية التي استهدفت قوات أمريكية في إحدى القواعد بالعراق.

وقال ترامب في تصريحات: "إنه لا يعتبر إصابات بارتجاج في المخ تعرض لها 11 من الجنود الأمريكيين في هجوم شنته إيران في الفترة الأخيرة على قاعدة عسكرية في العراق خطيرة".