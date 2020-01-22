مجلس العموم البريطاني يصادق نهائيا على اتفاق "بريكست"

تعديلات طالب بها مجلس اللوردات على تشريع الخروج.

وأشار رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى أنه لن يقبل أي تغيير لمشروع قانون بريكست الذي سيُفعّل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 31 يناير.

وكان مجلس اللوردات قد أجرى تغييرات عديدة على التشريع أول الأسبوع الحالي شملت مادة لتأكيد حماية أطفال اللاجئين بعد تطبيق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

لكن مجلس العموم، الذي يتمتع جونسون بأغلبية كبيرة فيه، صوت لرفض التغييرات التي اقترحها مجلس اللوردات والتي بينها ما يتعلق بحقوق مواطني دول الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بعد بريكست.

وسيدخل البريطانيون بعد مغادرتهم الاتحاد الأوروبي في 31 يناير في فترة انتقالية حتى 31 ديسمبر يواصلون خلالها تطبيق القوانين الأوروبية. وستناقش تفاصيل العلاقة الجديدة خلال تلك الفترة.