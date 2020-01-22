كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس العموم البريطاني يصادق نهائيا على اتفاق "بريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى أنه لن يقبل أي تغيير لمشروع قانون بريكست الذي سيُفعّل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 31 يناير.
وكان مجلس اللوردات قد أجرى تغييرات عديدة على التشريع أول الأسبوع الحالي شملت مادة لتأكيد حماية أطفال اللاجئين بعد تطبيق الخروج من الاتحاد الأوروبي.
لكن مجلس العموم، الذي يتمتع جونسون بأغلبية كبيرة فيه، صوت لرفض التغييرات التي اقترحها مجلس اللوردات والتي بينها ما يتعلق بحقوق مواطني دول الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بعد بريكست.
وسيدخل البريطانيون بعد مغادرتهم الاتحاد الأوروبي في 31 يناير في فترة انتقالية حتى 31 ديسمبر يواصلون خلالها تطبيق القوانين الأوروبية. وستناقش تفاصيل العلاقة الجديدة خلال تلك الفترة.