قتلى وجرحى جراء سقوط صاروخ حوثي على مبنى في مأرب

قتلت امرأة يمنية وأصيب 6 أشخاص جراء سقوط صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي على مبنى تحت الإنشاء بحي الروضة في مأرب.

وسبق أن ضبط خليتين تعملان في جمع المعلومات الاستخبارية لصالح مليشيا الحوثي الانقلابية بمحيط مدينة مأرب، بالتزامن مع هجمات صاروخية متكررة للانقلابيين.

وقالت شرطة مدينة مأرب، في بيان لها، إن الخليتين كانتا تعملان على رصد تحركات الجيش الوطني، وتصحيح إحداثيات لصواريخ مليشيا الحوثي الانقلابية.

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وأشار البيان إلى أنه تم ضبط الخليتين متلبسة، وبحوزتهما خرائط إحداثيات وأجهزة اتصالات مرتبطة بمليشيا الحوثي في مديرية صرواح.

وفي وقت سابق الأربعاء، تصدت الدفاعات الجوية في الجيش اليمني لطائرتين مسيرتين، فيما سقط صاروخ حوثي على حي سكني في مأرب، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 6 مدنيين.

وكثفت مليشيا الحوثي الانقلابية من عملياتها الإرهابية على مدينة مأرب، منذ مجزرة السبت الماضي التي أسفرت عن مقتل 79 مجندا وإصابة 81 آخرين.