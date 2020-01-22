القوات اليمنية تضبط خليتي تجسس للحوثي بمأرب

ضبطت السلطات الأمنية اليمنية، اليوم الأربعاء، خليتين تعملان في جمع المعلومات الاستخبارية لصالح مليشيا الحوثي الانقلابية بمحيط مدينة مأرب، بالتزامن مع هجمات صاروخية متكررة للانقلابيين.

وقالت شرطة مدينة مأرب، في بيان لها، إن الخليتين كانتا تعملان على رصد تحركات الجيش الوطني، وتصحيح إحداثيات لصواريخ مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأشار البيان، إلى أنه تم ضبط الخليتين متلبسة، وبحوزتهما خرائط إحداثيات وأجهزة اتصالات مرتبطة بمليشيا الحوثي في مديرية صرواح.

Advertisements

وفي وقت سابق الأربعاء، تصدت الدفاعات الجوية في الجيش اليمني لطائرتين مسيرتين، فيما سقط صاروخ حوثي على حي سكني في مأرب ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 6 مدنيين.

وكثفت مليشيا الحوثي الانقلابية من عملياتها الإرهابية على مدينة مأرب، منذ مجزرة السبت الماضي التي أسفرت عن مقتل 79 مجندا وإصابة 81 آخرين.

وتحاول المليشيا تعويض هزائمها في جبهة " نهم" شرق صنعاء، بتنفيذ هجمات إرهابية على أحياء سكنية و دور العبادة التابعة لمعسكرات الجيش اليمني في مأرب.