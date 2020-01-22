كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس العراقي: لا نريد أي "عداوة" مع الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أنه يريد أي عداوة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أنه تم قتل أكثر من 600 من المتظاهرين الأبرياء السلميين.
وأوضح صالح، خلال مؤتمر صحفي في سويسرا على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وايران كان لهم دوراً محورياً في الحرب ضد "داعش" الإرهابي.
وأوضح أن العراق مدين بالامتنان للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، لا سيما للدعم العسكري والاقتصادي الذي قدمه، وما زال يقدمه هذا التحالف، في الحرب ضد داعش، مؤكدا بالقول "لقد كان التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة أساسيا في اتاحة القوات العراقية بالظهور منتصرة في تلك المعركة الوجودية".
واستدرك قائلا أن "إيران لعبت أيضاً دوراً محورياً في الحرب ضد داعش، ونحن نتشارك مع الجمهورية الإسلامية روابط عريقة من الجغرافية والموارد المائية والاقتصاد والدين".