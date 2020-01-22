الرئيس العراقي: لا نريد أي "عداوة" مع الولايات المتحدة

وأوضح أن العراق مدين بالامتنان للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، لا سيما للدعم العسكري والاقتصادي الذي قدمه، وما زال يقدمه هذا التحالف، في الحرب ضد داعش، مؤكدا بالقول "لقد كان التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة أساسيا في اتاحة القوات العراقية بالظهور منتصرة في تلك المعركة الوجودية".

واستدرك قائلا أن "إيران لعبت أيضاً دوراً محورياً في الحرب ضد داعش، ونحن نتشارك مع الجمهورية الإسلامية روابط عريقة من الجغرافية والموارد المائية والاقتصاد والدين".