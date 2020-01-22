كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري" يعلن تفعيل حظر الطيران فوق طرابلس بالكامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأربعاء، إعادة تفعيل حظر الطيران المفروض على مطار معيتيقة وقاعدتها الجوية، وفوق العاصمة طرابلس بالكامل.

وقال اللواء أحمد المسماري: إننا "سنستهدف أي طائرة تخرق منطقة الحظر الجوي على معيتيقة مهما كان نوعها"، موضحاً أن "منطقة الحظر الجوي تمتد من أسفل غريان إلى جنوب غرب ترهونة إلى شمال شواطئ طرابلس بما فيها مطار معيتيقة".

وأضاف أن "منطقة مطار معيتيقة وقاعدة معيتيقة الجوية هي مناطق عسكرية، وممنوع استخدام مجالها الجوي من أي طيران سواء مدني أو عسكري، وإن أي خرق للحظر من جانب الطائرات سواء عسكرية أو مدنية وأي كان تبعيتها، سيتم تدميرها بشكل مباشر".

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