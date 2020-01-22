كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري" يعلن تفعيل حظر الطيران فوق طرابلس بالكامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأربعاء، إعادة تفعيل حظر الطيران المفروض على مطار معيتيقة وقاعدتها الجوية، وفوق العاصمة طرابلس بالكامل.
وقال اللواء أحمد المسماري: إننا "سنستهدف أي طائرة تخرق منطقة الحظر الجوي على معيتيقة مهما كان نوعها"، موضحاً أن "منطقة الحظر الجوي تمتد من أسفل غريان إلى جنوب غرب ترهونة إلى شمال شواطئ طرابلس بما فيها مطار معيتيقة".
وأضاف أن "منطقة مطار معيتيقة وقاعدة معيتيقة الجوية هي مناطق عسكرية، وممنوع استخدام مجالها الجوي من أي طيران سواء مدني أو عسكري، وإن أي خرق للحظر من جانب الطائرات سواء عسكرية أو مدنية وأي كان تبعيتها، سيتم تدميرها بشكل مباشر".
ولفت المتحدث باسم الجيش الليبي، إلى أن "الطائرة التركية المسيرة التي تم إسقاطها اليوم، بعد إقلاعها من مطار معيتيقة، خرقت الحظر ولذلك تم إسقاطها"، مؤكداً على أن مطار معيتيقة أصبح نقطة إنطلاق للقوات التركية لاستهداف تجمعات الجيش الليبي.
وكشف المسماري عن رصد عدد من مقاتلي تنظيم "داعش" تسللوا إلى الجنوب بمساعدة المخابرات التركية، مشيراً إلى أنه تم رصد عدد من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي تسللوا إلى جنوب طرابلس، مرجحاً أن تكون تركيا قد استجلبتهم، وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية "بنقل المساجين من مناطق العمليات العسكرية في طرابلس".