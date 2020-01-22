كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بن زايد وميركل يبحثان هاتفيًا نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، مساء اليوم الأربعاء، اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، وبحثا العلاقات الثنائية ونتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وناقش ولي عهد أبوظبي مع المستشارة الألمانية، أهمية إيجاد حلول سلمية تخدم تطلعات الشعب الليبي إلى الأمن والاستقرار.

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