تزامناً مع اجتماع دول الجوار الليبي.. "هايكو ماس" يزور الجزائر

أفادت مصادر، مساء اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس سوف يقوم بزيارة الجزائر غدًا الخميس؛ لحضور اجتماعًا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي؛ لبحث مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية.

وأعلنت الجزائر، في وقت سباق من اليوم، أنها ستستضيف يوم غدًا الخميس، اجتماعًا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي؛ لبحث مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية، ومناقشة التطورات الأخيرة هناك.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان: "سينعقد في الجزائر يوم الخميس 23 يناير 2020، اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بمشاركة كل من تونس ومصر والسودان وتشاد والنيجر، كما يحضر هذا الاجتماع وزير الخارجية المالي، نظرا لتداعيات الأزمة الليبية على هذا البلد الجار".

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وأضافت الخارجية الجزائرية في البيان: "يندرج هذا اللقاء في إطار الجهود الحثيثة، التي تبذلها الجزائر لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين؛ للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية، لتمكين هذا البلد الشقيق والجار من تجاوز الظرف العصيب، الذي يعيشه وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار".

هذا واستضافت العاصمة الألمانية، يوم الأحد الماضي، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو)، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وشارك في اجتماع برلين، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

وأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.