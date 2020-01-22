كريستوبال لوبيز روميرو.. آسقف الرباط في صيافة الملك محمد السادس

استقبل الملك محمد السادس اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، الكاردينال كريستوبال لوبيز روميرو، أسقف الرباط.
وقال بلاغ للديوان الملكي، أنه بمناسبة الاستقبال، أعرب الكاردينال كريستوبال لوبيز روميرو للملك عن تشكراته الحارة للعناية التي أبداها، بإرساله وفد رفيع المستوى لتمثيله الملك بالمجلس الكنيسي، الذي أقيم يوم 5 أكتوبر 2019 بالفاتيكان، والذي شهد ترقية البابا فرانسوا لأسقف الرباط إلى رتبة كاردينال.
وأوضح الديوان الملكي، أن الاستقبال الملكي “يندرج ضمن روح المعرفة المتبادلة التي احتفى بها أمير المؤمنين والحبر الأعظم، خلال الزيارة التاريخية للبابا فرانسوا للمغرب يومي 30 و31 مارس 2019”.
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