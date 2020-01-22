بعدما حددت موعد مباراته أمام المولودية.. آسفي يحتج على لجنة البرمجة

تقدم فريق أولمبيك آسفي، برسالة احتجاج إلى لجنة البرمجة بالعصبة الاحترافية لكرة القدم، بعدما حددت الاثنين القادم، موعدا لمباراته أمام مولودية وجدة، لحساب الأسبوع الرابع عشر من البطولة الوطنية.

واستغرب الفريق المسفيوي في بيان له اليوم الأربعاء، برمجة مواجهته مع المولودية يوم 27 يناير الجاري، موضحا أنه سيخوض بذلك 4 مباريات في ظرف 12 يوما، توزعت بين جدة السعودية، وآسفي في مناسبتين، ثم طنجة.

وأكد أولمبيك آسفي أن تحديد الاثنين المقبل، موعدا لمقابلته أمام مولودية وجدة، يُجهز على مبادئ المساواة، وتكافؤ الفرص بين الأندية.

وأوضح الفريق العبدي، أن لجنة البرمجة كان لها الحيز الزمني الكاف، من أجل وضع موعد لاحق لمواجهته مع المولودية، في ظل عدم التزام هذا الأخير بأي مشاركة خارجية، وعدم خوض الطرفين مباريات الأسبوع الخامس عشر، لالتزام الأندية التي سيواجهانها بالمشاركة في المسابقات القارية.