سلمى رشيد: أصبحت أخاف على نفسي بعد الأمومة.. وأغني لابني دائما – فيديو

قالت الفنانة سلمى رشيد إنها بعد ولادة ابنها الأول، ينيس، قبل أشهر قليلة، أصبحت أكثر خوفا على نسفها من أجله، إلى جانب اهتمامها الكبير به، مضيفة أنها عاجزة عن وصف إحساس الأمومة كما تشعر به فعلا.

وتابعت سلمى رشيد أن كل أم ستفهم قصدها، لأنها تعيش الإحساس نفسه، مؤكدة أنه شعور مميز، وجميل.

وأضافت سلمى رشيد أنها تغني لابنها دائما: “كنغني ليه وكيعجبو الحال”.

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سلمى رشيد كانت قد وضعت مولودها الأول، يانيس، في أكتوبر الماضي، بعد سنوات من زواجها بمدير أعمالها الحالي حسن.