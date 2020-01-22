ترامب يسخر من هجمات إيران ضد قوات أمريكا بالعراق

الأربعاء 22 يناير 2020

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مجددا من الهجمات الإيرانية التي استهدفت قواتا أمريكية في إحدى القواعد بالعراق.



وقال ترامب في تصريحات "إنه لا يعتبر إصابات بارتجاج في المخ تعرض لها 11 من الجنود الأمريكيين في هجوم شنته إيران في الفترة الأخيرة على قاعدة عسكرية في العراق خطيرة".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت في بيان منفصل اليوم الأربعاء، إن المزيد من القوات نقل جوا من العراق إلى ألمانيا للتقييم الطبي بعد الهجوم الإيراني يوم الـ8 من يناير/ كانون الثاني على قاعدة تتمركز بها قوات أمريكية بعد الإعلان عن 11 حالة إصابة الأسبوع الماضي.

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وأضاف البيان دون الخوض في تفاصيل أن من الممكن رصد المزيد من حالات الإصابة المستقبل، وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته إن نحو 10 من أفراد القوات نقلوا إلى ألمانيا.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال، في الثامن من يناير / كانون الثاني، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض–أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية لا تزال محدودة.

وقال الجيش الأمريكي، في الـ17 من يناير / كانون الثاني، إن 11 جنديا أمريكيا عولجوا من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني.

وقال الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "بينما لم يُقتل عسكريون أمريكيون في الهجوم الإيراني في الثامن من يناير/كانون الثاني على قاعدة عين الأسد الجوية، فقد عولج الكثيرون من أعراض الارتجاج بالمخ بسبب الانفجار ولا تزال حالاتهم قيد التقييم".