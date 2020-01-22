شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان البريطاني يوافق على «بريكست» والان نبدء بالتفاصيل

وافق البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي" بريكست"، حسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون أشار إلى أنه لن يقبل أي تغيير لمشروع قانون بريكست الذي سيُفّعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 31 يناير وذلك في مواجهة مشرعين يقولون إنه شدّد شروطه.