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مقتل مدني بهجوم مسلح في بغداد

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أفاد مصدر امني، الاربعاء، بأن مدنيا قتل بهجوم مسلح في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اطلقوا النار، اليوم، من اسلحة كاتمة تجاه مدني في منطقة الكمالية، ما اسفر عن مقتله في الحال".

 

واضاف المصدر، أن "قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته"، مشيرا الى انه "تم نقل جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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