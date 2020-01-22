مقتل مدني بهجوم مسلح في بغداد

أفاد مصدر امني، الاربعاء، بأن مدنيا قتل بهجوم مسلح في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اطلقوا النار، اليوم، من اسلحة كاتمة تجاه مدني في منطقة الكمالية، ما اسفر عن مقتله في الحال".

واضاف المصدر، أن "قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته"، مشيرا الى انه "تم نقل جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي".