افاد مصدر امني، الاربعاء، بأنه تم قطع طريق الديوانية الحمزة بعد تعرض المتظاهرين لاطلاق نار من حماية المحافظ. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر من حماية محافظ الديوانية زهير الشعلان اطلقوا النار فوق المتظاهرين الامر الذي دفعهم الى قطع الطريق الرباط بين الديوانية وقضاء الحمزة امام حركة السير احتجاجا على ذلك". واضاف المصدر ان "المتظاهرين اكدوا استمرارهم بالتظاهر لحيد الاستجابة لمطالبهم المشروعة".

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