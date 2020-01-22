كشف مصدر سياسي، الاربعاء، عن استقالة المستشار السياسي في رئاسة الجمهورية من منصبه. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "المستشار السياسي في رئاسة الجمهورية احمد الياسري قدم استقالته من منصبه". Advertisements واضاف ان "ذلك جاء على خلفية لقاء الرئيس برهم صالح بالرئيس الامريكي دونالد ترامب". يذكر ان رئيس الجمهورية برهم صالح التقى اليوم الاربعاء، بالرئيس الامريكي دونالد ترامب على هامش مؤتمر دافوس في سويسرا، وتم بحث العلاقات بين البلدين والتواجد الامريكي في العراق.

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