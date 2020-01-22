العموم البريطاني يصادق نهائياً على اتفاق الخروج من الاتحاد الاوروبي

صادق مجلس العموم البريطاني، الاربعاء، نهائياً على اتفاق الخروج من الاتحاد الاوروبي. وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن "مجلس العموم البريطاني يصادق نهائياً على اتفاق بريكست". وصوت مجلس العموم البريطاني في (9 كانون الثاني الحالي) على اتفاق "بريكست" الذي أبرمه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع دول الاتحاد الأوروبي، بعد ثلاث سنوات ونصف من التعثر من المتوقع أن يمر نص الاتفاق لا سيما بعد حصول جونسون على الأغلبية الساحقة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في ديسمبر 2019.

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