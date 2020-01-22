مجلس العموم البريطاني يصادق نهائيا على اتفاق بريكست

صادق مجلس العموم البريطاني، الأربعاء، نهائيا على اتفاق خروب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بعد أن رفض تعديلات طالب بها مجلس اللوردات على تشريع الخروج.

وفي المرحلة التالية يجب أن تصادق الملكة إليزابيت الثانية على النص الذي يحدد ترتيبات بريكست، وسبق لرئيس الوزراء بوريس جونسون أن تفاوض بشأنه مع بروكسل، وذلك كي يكتسب صفة القانون.

وفي وقت سابق أشار جونسون إلى أنه لن يقبل أي تغيير لمشروع قانون بريكست الذي سيُفعّل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 31 يناير/كانون الثاني.



وكان مجلس اللوردات قد أجرى تغييرات عديدة على التشريع أول الأسبوع الحالي شملت مادة لتأكيد حماية أطفال اللاجئين بعد تطبيق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

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لكن مجلس العموم، الذي يتمتع جونسون بأغلبية كبيرة فيه، صوت لرفض التغييرات التي اقترحها مجلس اللوردات والتي بينها ما يتعلق بحقوق مواطني دول الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بعد بريكست.

وسيدخل البريطانيون بعد مغادرتهم الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني في فترة انتقالية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، يواصلون خلالها تطبيق القوانين الأوروبية. وستناقش تفاصيل العلاقة الجديدة خلال تلك الفترة.





بمجرد خروج بريطانيا، ستقدم المفوضية الأوروبية توكيل تفاوض للدول الأعضاء يتعين أن تصادق عليها الدول الـ27 أثناء اجتماع وزاري في 25 فبراير/شباط، ويمكن حينها الانطلاق رسميا في المفاوضات.

وفي 1 يوليو/تموز المقبل يجب بحلول هذا التاريخ اتخاذ قرار بتمديد الفترة الانتقالية -أي التفاوض- أم لا، لعام أو عامين. لكن سبق لرئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون أن رفض أي تمديد.