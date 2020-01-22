"الشيوخ" الأمريكي يواصل جلسات "عزل" ترامب لليوم الثاني

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي لليوم الثاني على التوالي، مناقشاته في إطار قضية محاكمة الرئيس دونالد ترامب بتهمتي إساءة استغلال منصبه وعرقلة عمل الكونجرس.



وكان مجلس الشيوخ بدأ أمس أولى جلسات المحاكمة التي من المقرر أن تستمر طوال أيام الأسبوع، ما عدا الأحد، واستهلت الجلسة بمعركة إجرائية حول ضوابط هذه المحاكمة التاريخية التي قدمتها الغالبية الجمهورية وندد بها الديمقراطيون.

وطالب رئيس هيئة الادعاء النائب الديمقراطي في مجلس النواب آدم شيف، بضرورة الاطلاع على الوثائق الخاصة بقرار تجميد المساعدات لأوكرانيا التي تعتبر محور القضية، مؤكداً أن تجميد المساعدات العسكرية لأوكرانيا كان مخالفاً للقانون.

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وقال شيف، الذي يقود فريق الادعاء، إن عملنا هو الإشراف على السلطة التنفيذية ومراقبتها، ونطالب بعدالة غير منحازة، وتابع: "الشعب الأمريكي يريد محاكمة عادلة للرئيس ترامب من أجل صالح الأمة".





ويتطلب عزل ترامب دعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، الذي يحتل الجمهوريون فيه 53 مقعداً من أصل 100.

وتشكل هذه المحاكمة محطة تاريخية في الولايات المتحدة؛ إذ إنها ثالث مرة في تاريخها يقوم فيها الكونجرس بمحاكمة الرئيس ضمن آلية عزل، بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.