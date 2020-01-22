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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميركل: الرئيس الصيني وعد بدعم تنفيذ نتائج مؤتمر ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، إن "الرئيس الصيني تشي غين بينغ، وعد بمواصلة دعم بلاده لتنفيذ نتائج مؤتمر ليبيا الذي انعقد في العاصمة الألمانية برلين يوم الأحد الماضي.
جاء ذلك وفقاً لما صرح به المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، اليوم الأربعاء، بعد اتصال هاتفي بين المستشارة والرئيس الصيني.
وأضاف زايبرت أن المحادثة الهاتفية تطرقت أيضاً إلى وضع العلاقات السياسية والاقتصادية بين برلين وبكين بالإضافة إلى قضايا تجارية دولية.
وتابع زايبرت أن المحادثة تناولت أيضاً العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين ولاسيما قمة الصين الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها في مدينة لايبتسيغ الألمانية في سبتمبر(أيلول) المقبل أثناء الرئاسة الدورية لألمانيا للاتحاد الأوروبي.
كانت 16 منظمة ودولة اتفقت في ختام مؤتمر ليبيا الذي دعت إليه ميركل على تعزيز الجهود الدولية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا والصادر منذ 2011، كما طالب المؤتمر بتفكيك شامل ونزع سلاح الميليشيات الضالعة في الحرب الأهلية في ليبيا.
وطالب المشاركون في المؤتمر أيضاً بتطبيق عقوبات على منتهكي وضع الهدنة.
كانت برلين حصلت مساء الثلاثاء على جائزة هنري كيسنيغر لإسهاماتها البارزة في العلاقات عبر ضفتي الأطلسي.
وفي إشارة إلى الخلافات بين الولايات المتحدة والصين، حذرت ميركل من تجدد القطبية، وطالبت بمحاولة الاستفادة من تجارب التعددية وإشراك الصين والتعامل معها على قدم المساواة، وشددت على أن مثل هذه العملية يجب أن تقوم على العدالة والتعددية بحيث تسري القواعد على الجميع.
وكانت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين قد هدأت مبدئياً بتوقيع اتفاق تجارة مرحلي بين البلدين.
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