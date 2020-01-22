إغلاق مطار معيتيقة الليبي إثر قصف للمليشيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قصفت مليشيا تابعة لحكومة الوفاق الليبية، الأربعاء، مطار معيتيقة الدولي، ما أجبر إدارة المطار على تعليق عملية الملاحة.



وأعلن مطار معيتيقة الدولي، الأربعاء، ‏إغلاق المجال الجوي بعد تعرضه لقصف عشوائي، كما تم نقل الرحلات الجوية إلى مطار مصراتة، غربي البلاد، موضحاً، في بيان مقتضب، أن تعليق الرحلات سيكون حتى إشعار آخر.

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ومطار معيتيقة الدولي هو المطار المدني الوحيد العامل في العاصمة طرابلس، وذلك بعد حرق مطار طرابلس الدولي عام 2014 من قبل مليشيا الإرهابي المطلوب دوليا صلاح بادي خلال عملية "فجر ليبيا" التي أطلقها تنظيم الإخوان.

وإلى جانب الخدمات المدنية التي يقدمها المطار به قاعدة عسكرية وسجن يسيطر عليهما "مليشيا الردع" التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية بقيادة فايز السراج.

وتعرض مطار معيتيقة المدني عدة مرات لقصف صاروخي من قبل مليشيا "بشير البقرة" الإرهابية، لإرغام مسؤولي حكومة الوفاق على تهريب مسجونين تابعين لتلك المليشيا يقبعون بالسجن المجاور للقاعدة العسكرية بالمطار.