- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إغلاق مطار معيتيقة الليبي إثر قصف للمليشيات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قصفت مليشيا تابعة لحكومة الوفاق الليبية، الأربعاء، مطار معيتيقة الدولي، ما أجبر إدارة المطار على تعليق عملية الملاحة.
وأعلن مطار معيتيقة الدولي، الأربعاء، إغلاق المجال الجوي بعد تعرضه لقصف عشوائي، كما تم نقل الرحلات الجوية إلى مطار مصراتة، غربي البلاد، موضحاً، في بيان مقتضب، أن تعليق الرحلات سيكون حتى إشعار آخر.
ومطار معيتيقة الدولي هو المطار المدني الوحيد العامل في العاصمة طرابلس، وذلك بعد حرق مطار طرابلس الدولي عام 2014 من قبل مليشيا الإرهابي المطلوب دوليا صلاح بادي خلال عملية "فجر ليبيا" التي أطلقها تنظيم الإخوان.
وإلى جانب الخدمات المدنية التي يقدمها المطار به قاعدة عسكرية وسجن يسيطر عليهما "مليشيا الردع" التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية بقيادة فايز السراج.
وتعرض مطار معيتيقة المدني عدة مرات لقصف صاروخي من قبل مليشيا "بشير البقرة" الإرهابية، لإرغام مسؤولي حكومة الوفاق على تهريب مسجونين تابعين لتلك المليشيا يقبعون بالسجن المجاور للقاعدة العسكرية بالمطار.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مطار معيتيقة الليبي إثر قصف للمليشيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.