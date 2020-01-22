الإمارات تدين بـشدة مقتل 36 مدنيا ببوركينا فاسو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أدانت الإمارات بشدة، الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية في شمالي بوركينا فاسو، وأدى إلى مقتل 36 مدنياً وإصابة 3 بجروح.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

والثلاثاء، أعلنت حكومة بوركينا فاسو مقتل 36 مدنياً وإصابة 3 بجروح في هجوم إرهابي على قرى بمقاطعة سانماتنجا.

Advertisements

وقُتل 14 مدنياً على الأقل بينهم تلاميذ، بداية الشهر الجاري، في انفجار عبوة يدوية الصنع لدى مرور حافلة في شمال غرب بوركينا فاسو، وفقا لما أكدته مصادر أمنية.

وتشهد بوركينا فاسو منذ نحو 5 أعوام أعمال عنف تنسب إلى مجموعة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

ومنذ بداية 2015، أسفرت الهجمات الإرهابية خاصة في شمالي البلاد وشرقها عن نحو 635 قتيلا.

ويكثف الإرهابيون هجماتهم في منطقة الساحل، خاصة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، رغم انتشار الجنود الفرنسيين في إطار قوة برخان.

وتضم قوة برخان الفرنسية 4500 عنصر ينتشرون في منطقة الساحل والصحراء لمحاربة المجموعات الإرهابية المنتمية إلى تنظيمي داعش والقاعدة.