نقل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير إلى المستشفى بشكل عاجل

تعرض الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، إلى وعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى مستشفى السلاح الطبي في أم درمان.

وذكرت وسائل إعلامية أن البشير نقل إلى المستشفى بشكل عاجل بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة.

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وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن طبيباً سودانياً كشف، في أكتوبر الماضي، أن البشير "بات مهدداً بفقدان البصر، بحسب الفحوصات التي أجراها بمستشفى العيون، بتوصية طبية من سجن كوبر الذي يقبع فيه منذ أشهر.

وأضاف الطبيب، الذي فضل عدم الكشف عن إسمه في تصريحات لصحيفة سودانية، أن "البشير يرتدي نظارة طبية منذ سنوات، وأن حرارة السجن أدت إلى إصابته بحالة التهابية في عينيه".

وكانت تلك المرة الثانية التي يخضع فيها الرئيس السابق لمراجعة طبية خارج سجن كوبر منذ اعتقاله، حيث كانت الزيارة الأولى إلى مستشفى علياء الطبي بأم درمان.