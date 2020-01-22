المكتب الاعلامي لوزير الداخلية: لا يملك حسابا على تويتر

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​ في بيان أن "الوزير لا يملك حسابا على "​تويتر​"، والحساب الذي ينشر تغريدات باسمه كاذب ومزور"، داعيا جميع المتابعين والاعلاميين الى "عدم متابعة هذا الحساب المزور".

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