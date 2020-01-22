تظاهرة في مدينة صور رفضاً لحكومة دياب

قام ​محتجون​ بتنظيم تظاهرة ضد حكومة الرئيس ​حسان دياب​ في ​مدينة صور​. وانطلقت المظاهرة من ساحة العلم وجابت شوارع المدينة، ورفعت خلالها الاعلام اللبنانية، وردد المحتجون هتافات ضد ​الحكومة​ لانها "لا تمثل مطالبهم".

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