ابراهيم الموسوي: لا بد من التعاون مع الحكومة وإعطائها الفرصة الكاملة

أشاد عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​ابراهيم الموسوي​ ب​تأليف الحكومة​، معتبراً أن "الخطوة الأولى تسير في الإتجاه الصحيح"، مؤكداً أن علينا أن نعطيها الفرصة. ولفت الموسوي في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "كي تحقق إنجازات ملموسة ومأمولة، لا بد من التعاون معها وإعطائها الفرصة الكاملة"، مؤكداً أن "هناك من يريد وضع العقبات والعراقيل أمامها منذ البداية، هؤلاء، ربما يعرقلون آخر فرصة لإنقاذ البلد وأهله".

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