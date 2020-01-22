قوة مكافحة الشغب تتقدم بإتجاه بيت الكتائب وتطلق القنابل الدخانية

تقدمت قوات ​مكافحة الشغب​ بإتجاه بيت ​الكتائب​ من جهة ساحة الشهداء وتطلق القنابل الدخانية بإتجاه ​المتظاهرين​، كما شكلت عناصرها جدارا بشريا وخلفها قوة للجيش اللبناني.

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