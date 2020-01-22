قطع طريق عين المريسة ورمي حجارة على السيارات المارة من جسر الجميزة باتجاه المرفأ

قطع عدد من ​المحتجين​ طريق ​عين المريسة​ باتجاه المرفأ، في حين يرمي ​محتجون​ آخرون الحجارة على السيارات المارة من جسر ​الجميزة​ باتجاه المرفأ. إضغط للمزيد

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