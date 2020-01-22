أكد وزير الزراعة عباس مرتضى "اننا مع التظاهر ومع ان يعبر الشعب عن جوعه ووجعه الذي نشعر به"، مشيراً الى "أننا نعيش بهذا المجتمع ونشعر مع اهله، وعندما يتحسس المواطن ويعبر فهذا حقه الطبيعي".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح مرتضى أن "المشكلة عندما يكون هناك طابور خامس يدخل الى التخريب ويهدد السلم والامن ويهدد كل المجتمع والوطن كل الوطن"، لافتاً الى أن "لذلك هذا مرفوض من كل الجهات الواعية لانقاذ البلد من الازمة الراهنة".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى: التخريب وتهديد السلم الأهلي مرفوض من كل الجهات لانقاذ البلد من الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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