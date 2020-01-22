الصليب الأحمر: نقل 6 جرحى إلى المستشفيات واسعاف 15 إصابة بوسط بيروت

أفاد ​الصليب الأحمر اللبناني​ عن رفع عدد الفرق المستجيبة في ​وسط بيروت​ إلى 13، معلنا عن نقل 6 جرحى إلى ​مستشفيات​ المنطقة واسعاف 15 إصابة ميدانياً. إضغط للمزيد

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