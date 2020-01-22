مجلس العموم البريطاني يصادق نهائيا على اتفاق بريكست

صادق ​مجلس العموم البريطاني​ نهائيا على اتفاق "​بريكست​"، مفسحا المجال أمام الخروج التاريخي للملكة المتحدة من ​الاتحاد الأوروبي​ والمقرر بعد تسعة ايام. ويجب في المرحلة التالية أن تصادق ​الملكة اليزابيت​ الثانية على النص الذي يحدد ترتيبات ​الطلاق​ وسبق لرئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ ان تفاوض بشأنه مع ​بروكسل​، وذلك كي يكتسب صفة القانون. إضغط للمزيد

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