نقل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى المستشفى

نقل الرئيس المخلوع ​عمر البشير​ إلى ​مستشفى​ ​السلاح​ الطبي في أم درمان عقب إصابته بوعكة صحية. تجدر الإشارة إلى أن طبيبا سودانيا كشف لوكالة "​رويترز​" أن "البشير بات مهددا بفقدان البصر، بحسب الفحوصات التي أجراها مؤخرا بمستشفى العيون، بتوصية طبية من سجن كوبر الذي يقبع فيه منذ أشهر"، مشيراً إلى أن "حرارة ​السجن​ أدت إلى إصابته بحالة التهابية في عينيه".

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