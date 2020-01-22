الخارجية الصينية: لا نعتزم المشاركة في محادثات ثلاثية بشأن خفض الأسلحة النووية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ​الصين​ية غينغ شوانغ، ان "الصين لا تعتزم المشاركة في محادثات ثلاثية بشأن خفض الأسلحة النووية"، متهماً "​الولايات المتحدة​ باستخدام المشاركة الصينية مبرراً وذريعة للتهرب من مسؤولياتها في نزع الأسلحة النووية، وان الصين ليس لديها أي نية للمشاركة في ما يسمى بالمفاوضات الصينية الأميركية الروسية الثلاثية لضبط الأسلحة، وانه يتوجب على البلد الذي يمتلك أكبر ترسانة نووية في ​العالم​ وأكثرها تطورا، أن يتحمل بشكل جدي مسؤولياته الخاصة بنزع الأسلحة النووية".

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