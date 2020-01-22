تجدد الحرائق في أستراليا

تجددت ​حرائق الغابات​ في محيط العاصمة الأسترالية كانبيرا، وذلك قرب مطار المدينة، مما دفع السكان إلى ​النزوح​ عن المنطقة.

فبعد انتهاء فترة هدوء استمرت بضعة أيام، ارتفعت ​درجات الحرارة​ بشدة مسببة عددا من ​الحرائق​ الخارجة عن السيطرة في جنوب شرق البلاد. وأغلقت السلطات الطرق وطلبت من السكان المغادرة أو البقاء بعيدا عن ضواحي شرق العاصمة، بينما أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا رماديا يتصاعد فوق الضواحي فيما لم ترد أنباء عن إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وكانت الحرائق في ​أستراليا​ قد خلفت 29 قتيلاً منذ أيلول الماضي، ونفوق مليار حيوان واحتراق 2500 منزل.