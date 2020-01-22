توقعت المتحدثة باسم المبعوث الأممي إلى ​سوريا​، جينيفر فينتون ان أن "تعقد اللجنة الدستورية السورية اجتماعا جديدا لها في شهر شباط او اذار المقبل"، مشيرةً الى "وجود نية لدى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن بزيارة ​روسيا​ يوم الجمعة المقبل لإجراء مباحثات مع وزيري الخارجية والدفاع الروسيين ​سيرغي لافروف​ و​سيرغي شويغو​، ومن ثم التوجه إلى دمشق، لتقديم بعد ذلك إحاطة ل​مجلس الأمن الدولي​ في 29 من شهر نيسان المقبل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فينتون: بيدرسن يعتزم زيارة روسيا وسوريا الاسبوع القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.