أوغلو: قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر هو مشكلة ليبيا الوحيدة

أعلن وزير الخارجية التركي ​مولود ​جاويش أوغلو​، أن "قائد ​الجيش الليبي​ المشير ​خليفة حفتر​ هو مشكلة ​ليبيا​ الوحيدة"، مشيراً الى "رفض حفتر التوقيع على بيان مشترك في موسكو، ورفض تقديم تعهدات صريحة في برلين، بينما حكومة ​فائز السراج​ الشرعية تصرفت بطريقة بناءة في كلا المسارين"، لافتاً الى ان "​تركيا​ لديها مستشارون عسكريون ومدربون فقط حاليا في ليبيا، وتنتظر الالتزام بوقف ​إطلاق النار​"، مشيداً بتقديم حفتر لأسماء ممثلي الجيش الليبي في اللجنة العسكرية الليبية المنبثقة من ​مؤتمر برلين​، وأهمية اجتماع هذه اللجنة للحفاظ على وقف إطلاق النار على الأرض".

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