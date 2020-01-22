أول دولة تغلق حدودها بسبب "كورونا"

دبي - بواسطة محمد فارس © El Khabar قدمت بواسطة

مع إعلان الصين أنّ حصيلة فيروس كورونا المتفشي ارتفعت إلى 9 وفيات وأكثر من 400 مصاب في عموم أنحاء البلاد، أعلنت كوريا الشمالية عزمها إغلاق حدودها أمام السياح كإجراء وقائي لمنع وصول الفيروس من الصين المجاورة، وفق ما أعلنت وكالة السفر "يونغ بايونير تورز" اليوم الأربعاء.

وعززت دول عدة إجراءات الرقابة في المطارات بسبب هذا الوباء الذي رصد في ديسمبر في مدينة ووهان الصينية، وانتشر في مناطق أخرى في آسيا.

وارتفعت حصيلة فيروس كورونا الجديد بشكل إضافي اليوم في الصين، حيث أعلنت السلطات عن 9 وفيات، وحذرت من أن الفيروس يمكن أن يتحول وينتشر بشكل أسرع.

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ويأتي غالبية السياح الأجانب إلى كوريا الشمالية من الصين، وازداد عددهم السنة الماضية بسبب تحسن العلاقات بين البلدين الجارين، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ويشكل تدفق السياح الصينيين إلى كوريا الشمالية مصدرا مهما للعائدات بالعملات الصعبة.

ولكن اعتبارا من اليوم "ستغلق كوريا الشمالية مؤقتا حدودها أمام كل السياح الأجانب كإجراء احتياطي في مواجهة فيروس كورونا".