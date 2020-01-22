بعد أشهر من “زلة” مزوار.. الباطرونا تنتخب شكيب العلج رئيسا جديدا لها

بعد ثلاثة أشهر من استقالة رئيسه السابق، صلاح الدين مزوار، على خلفية تصريحات له بخصوص الحراك في الجارة الشرقية الجزائر، اختار الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الأربعاء، شكيب العلج، رئيسا جديدا للباطرونا.
العلج الذي تم اختياره اليوم، كان قد أعلن قبل شهر عن قبول ترشيحه مع أحمد مهدي التازي لانتخابات الرئاسة، بعد الاطلاع على تقرير لجنة مراقبة الانتخابات وتحديد قائمة المرشحين الذين تم قبول ترشيحاتهم لمنصبي الرئيس والنائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
يشار إلى أن شكيب لعلج، رجل أعمال ورئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، اختار مهدي التازي، الرئيس المدير العام السابق لمجموعة “ساهام”، نائبا له في ملف الترشيح.
وكان الرئيس السابق للباطرونا، صلاح الدين مزوار، قد قدم استقالته من منصبه في شهر أكتوبر الماضي، بعدما أدلى بتصريحات حول الوضع الداخلي في الجزائر، وصفتها وزار الخارجية بالتصرف “الأرعن وغير المسؤول”.
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